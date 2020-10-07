Казахстан актуализирует план антикризисных мер на случай новой волны COVID-19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и Национальному банку республики актуализировать комплексный план реагирования на случай ухудшения социально-экономической обстановки и новой волны коронавирусной инфекции в стране и до конца октября направить документ в администрацию главы государства.
"Надвигающаяся вторая волна пандемии во всем мире диктует новые задачи. Правительство должно иметь набор мер и соответствующие ресурсы для продолжения антикризисных мер в следующем году. (. . .) Правительству совместно с Нацбанком следует актуализировать план и внести его на согласование в администрацию до конца октября", - сказал Токаев на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса в среду.
По его словам, текущие "тревожные реалии, в частности, усиление санкционного давления на Россию, обострение ситуации в Закавказье, соседних государствах, другие внешние факторы требуют адекватного учета в антикризисных планах и прогнозах".
Глава государства также отметил, что Казахстану удалось избежать "критического спада экономической активности" в стране, подчеркнув хорошую работу кабинета министров.
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