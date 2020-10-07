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Карабахский конфликт 07.10.2020 14:07

Путин и Алиев обсудили Нагорный Карабах, диалог будет продолжен - Песков

Диалог по ситуации в Нагорном Карабахе между президентами России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым будет продолжен, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что телефонный разговор между Алиевым и Путиным действительно состоялся, в ходе него президент Азербайджана поздравил главу российского государства с днем рождения.

"И кратко упомянули, обсудили вопросы, связанные с Карабахом. Диалог будет продолжен", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]