Путин и Алиев обсудили Нагорный Карабах, диалог будет продолжен - Песков

Диалог по ситуации в Нагорном Карабахе между президентами России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым будет продолжен, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что телефонный разговор между Алиевым и Путиным действительно состоялся, в ходе него президент Азербайджана поздравил главу российского государства с днем рождения.

"И кратко упомянули, обсудили вопросы, связанные с Карабахом. Диалог будет продолжен", - сказал Песков.