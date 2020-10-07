В Азербайджане возбудили уголовное дело по 11 статьям УК из-за ракетных ударов Армении по экспортной нефтегазовой инфраструктуре

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту ракетных ударов со стороны ВС Армении по экспортной нефтегазовой инфраструктуре и прочим объектам невоенного назначения на территории Евлахского района.

«6 октября около 18:30 по местному времени ВС Армении с применением реактивной системой залпового огня «Смерч»9М525 с высокой поражающей способностью и содержащей 300 снарядов 9Н235, открыли огонь в направлении поселка Аран Евлахского района Азербайджана по демилитаризованным зонам (в том числе по невоенным целям, которые были четко видимы и различимы, и по трубопроводам, экспортирующим нефть и конденсат) не вовлеченным в бои и расположенным как минимум в 50 км от зоны военный действий», - говорится в информации.

По данным ведомства, в результате нейтрализации ВС Азербайджана этих ракет, часть содержащихся в них снарядов рассыпалась на территорию, по которой проходит расширенная Южно-Кавказская трубопроводная магистраль, другая - в 120 метрах от нефтепровода Баку-Супса, часть – в 100 метрах от нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по 11 статьям Уголовного кодекса Азербайджана (планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны, дача преступного приказа, терроризм, создание преступного сообщества и незаконных вооруженных группировок, умышленное уничтожение или повреждение имущества, в том числе причинение значительного ущерба).

Расследование поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

По нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти, казахстанской и российской нефти.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Южно-Кавказская трубопроводная магистраль работает с конца 2006 года, транспортируя азербайджанский газ со Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз в Грузию, а с июля 2007 года - в Турцию. Расширенный участок трубопровода начал коммерческие поставки в Турцию в июне 2018 года в рамках Стадии-2 проекта «Шах-Дениз».

Протяженность трубопровода составляет 691 км, из них 443 км в Азербайджане и 248 км в Грузии. Акционерами SCP Co. являются: BP (28,8%), TPAO (19%), SOCAR (10%), ЗАО «Южный газовый коридор» (6,7%), Petronas (15,5%), ЛУКОЙЛ (10%), NIKO (10%). ЮКТМ является компонентом Южного газового коридора. С 2019 года пропускная способность трубопровода составляет 29 млн кубометров газа в сутки. В 2020 году газопровод позволит впервые начать поставки газа в Европу.

Нефтепровод Баку-Супса введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года. Протяженность трубопровода составляет 837 км, диаметр - 530 мм. Трубопровод пропускной способностью 7,5 млн тонн нефти в год был построен в рамках контракта на разработку месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.



Н.Аббасова