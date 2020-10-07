Греция отозвала для консультаций посла в Азербайджане

Министерство иностранных дел Греции приняло решение отозвать для консультаций посла в Баку Николаоса Пиперигоса, сообщает МИД Греции.

«После заявлений правительства Азербайджана о предполагаемой терпимости со стороны греческого государства к подготовке террористических действий, попыток вербовки боевиков-террористов и кибератак с территории Греции на Азербайджан в контексте Нагорно-Карабахского конфликта, министр Никос Дендиас принял решение отозвать посла в Азербайджане Пиперигоса для консультаций», - говорится в сообщении.

Кроме этого, посол Азербайджана в Греции (Анар Гусейнов – ИФ) был вызван в МИД, где ему выразили протест.

А.Мамедов