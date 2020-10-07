Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.10.2020 17:27

В Польше рекордные 3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В Польше зафиксировано рекордное количество выявленных новых случаев COVID-19: за минувшие сутки лабораторно подтверждены 3 003 новых случаев инфицирования коронавирусом, 1 188 человек выздоровели, 75 человек из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.

В настоящее время, по данным worldometers.info, активных больных в Польше 29 181 (на 1 740 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в Польше зафиксированы 107 319 случаев инфицирования, умерли 2 792 человека, выздоровели 75 346 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Президент Украины посетит Польшу 1 сентября Дуда пригласил Зеленского в Польшу Киев за стратегическое партнерство с Польшей, но не воспринимает языка запретов - глава МИД Украины Саакашвили прорвался на территорию Украины Лишенный гражданства Саакашвили рассказал, как без проблем прилетел из США в Польшу по украинскому паспорту Президент Польши Дуда посетит Украину

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]