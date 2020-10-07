В Польше рекордные 3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В Польше зафиксировано рекордное количество выявленных новых случаев COVID-19: за минувшие сутки лабораторно подтверждены 3 003 новых случаев инфицирования коронавирусом, 1 188 человек выздоровели, 75 человек из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.

В настоящее время, по данным worldometers.info, активных больных в Польше 29 181 (на 1 740 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в Польше зафиксированы 107 319 случаев инфицирования, умерли 2 792 человека, выздоровели 75 346 человек.