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Карабахский конфликт 07.10.2020 14:40

Грузия готова внести свой вклад в прекращение огня в Карабахе - премьер

Боевые действия в Нагорном Карабахе являются огромным риском для Грузии, страна готова содействовать прекращению огня между сторонами конфликта, заявил в среду на брифинге грузинский премьер Георгий Гахария.

"Будет какой-либо отклик или нет, но мы сделаем все возможное, чтобы предложить соседям свой вклад для установления мира", - сказал Гахария.

Грузинский премьер отметил, что в стране проживают граждане азербайджанской и армянской национальности, поэтому "Грузия крайне заинтересована в урегулировании любого конфликта в регионе исключительно путем переговоров".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]