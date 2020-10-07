Грузия готова внести свой вклад в прекращение огня в Карабахе - премьер

Боевые действия в Нагорном Карабахе являются огромным риском для Грузии, страна готова содействовать прекращению огня между сторонами конфликта, заявил в среду на брифинге грузинский премьер Георгий Гахария.

"Будет какой-либо отклик или нет, но мы сделаем все возможное, чтобы предложить соседям свой вклад для установления мира", - сказал Гахария.

Грузинский премьер отметил, что в стране проживают граждане азербайджанской и армянской национальности, поэтому "Грузия крайне заинтересована в урегулировании любого конфликта в регионе исключительно путем переговоров".