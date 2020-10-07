Новый премьер Киргизии дал совет президенту уйти в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков должен покинуть пост по собственному желанию, заявил назначенный с согласия парламента Киргизии на пост премьер-министра Садыр Жапаров.

"Мы должны встретиться с действующим президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, так как он является действующим главой государства. Считаю, что он должен написать заявление и покинуть должность по собственному желанию", - сообщил Жапаров в среду журналистам.

После беспорядков в Бишкеке с участием сторонников оппозиционных президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову партий Центральная избирательная комиссии во вторник отменила результаты парламентских выборов. Накануне депутаты парламента Киргизии одобрили кандидатуру выпущенного из колонии Жапарова на пост премьер-министра.

В пресс-службе парламента Киргизии сообщили "Интерфаксу", что в ближайшие дни Жапаров должен представить состав и структуру нового правительства.