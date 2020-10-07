Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.10.2020 14:43

Новый премьер Киргизии дал совет президенту уйти в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков должен покинуть пост по собственному желанию, заявил назначенный с согласия парламента Киргизии на пост премьер-министра Садыр Жапаров.

"Мы должны встретиться с действующим президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, так как он является действующим главой государства. Считаю, что он должен написать заявление и покинуть должность по собственному желанию", - сообщил Жапаров в среду журналистам.

После беспорядков в Бишкеке с участием сторонников оппозиционных президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову партий Центральная избирательная комиссии во вторник отменила результаты парламентских выборов. Накануне депутаты парламента Киргизии одобрили кандидатуру выпущенного из колонии Жапарова на пост премьер-министра.

В пресс-службе парламента Киргизии сообщили "Интерфаксу", что в ближайшие дни Жапаров должен представить состав и структуру нового правительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Премьер Киргизии Абылгазиев подал в отставку Премьер Киргизии проведет три дня в карантине после поездки в районы со сложной эпидситуацией по Covid-19 Режим ЧС из-за коронавируса введен в Киргизии Премьер Киргизии предупредил о высоком риске распространения коронавируса в стране Киргизия против силового решения приграничных проблем - премьер Киргизский премьер распорядился обеспечить объективность расследования уголовных дел в отношении крупных инвесторов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]