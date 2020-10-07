ВС Армении продолжает обстреливать населенные пункты Тертера и Физули – Минобороны Азербайджана

ВС Армении продолжаются подвергать обстрелу азербайджанские населенные пункты, находящиеся вне зоны боевых действий, сообщает Минобороны.

«ВС Армении открыли огонь по населенным пунктам Тертерского и Физулинского районов», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде