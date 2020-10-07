Азербайджан в сентябре выполнил сделку ОПЕК+ на 101,5% - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в сентябре 2020 года составила 585 тыс. б/с против августовского показателя 584,6 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.
"В сентябре в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 653,5 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 585 тыс. баррелей, на конденсат - 68,5 тыс. баррелей. Азербайджан в сентябре снизил добычу нефти на 133 тыс. б/с. С учетом обязательств страны по сокращению в сентябре на 131 тыс. б/с от показателя октября 2018 года, страна выполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 101,5%", - отмечает ведомство.
По данным Минэнерго, в сентябре добыча нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) составила 460 тыс. б/с, с месторождений, разрабатываемых компанией SOCAR, а также совместными предприятиями и операционными компаниями (СП и ОК), действующими на суше, - 125 тыс. б/с.
Как сообщалось ранее, в мае Азербайджан обязательства по снижению добычи в рамках ОПЕК+ выполнил на 98%, в июне - на 100,1%, в июле - на 99,9%, в августе - на 101,8%.
Страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года.
В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с. С учетом этого, на первом этапе Азербайджан обязался снизить добычу нефти на 23% от указанной цифры, т.е. на 164 тыс. б/с, до 554 б/с. На втором этапе (август-декабрь 2020 года) - на 18% или на 131 тыс. б/с, до 587 тыс. б/с, на третьем (с января 2021 года до апреля 2022 года) - на 14% или на 98 тыс. б/с, до 620 тыс. б/с.
Для выполнения Азербайджаном своих обязательств по второму этапу сокращения нефтедобычи в рамках ОПЕК+ добыча нефти с блока АЧГ снизится от показателя октября 2018 года, т.е. с 567 тыс. б/с до 461 б/с, SOCAR, СП и ОК - со 151 тыс. б/с до 126 тыс. б/с.
H.Aббасова
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