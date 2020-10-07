Президент Азербайджана утвердил закон о возвращении селу Мадагиз исторического названия Суговушан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил закон «О переименовании села Мадагиз Тертерского района в Суговушан», сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 2 октября заявил об освобождении азербайджанской армией села Мадагиз в Карабахе от армянской оккупации и возвращении ему исторического названия Суговушан.

А.Мамедов