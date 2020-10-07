Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.10.2020 18:03

В Брюсселе из-за роста случаев коронавируса на месяц закрывают бары и кафе

Власти Брюссельского столичного региона в среду приняли решение закрыть все бары и пабы с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ.

Новая мера вступит в силу в четверг в 7:00 по местному времени (8:00 мск), ограничения продлятся как минимум месяц.

Ограничение распространяется также на чайные, кафе, кафетерии при спортивных клубах и приемных залах по всей столице. При этом рестораны в Брюсселе продолжать работать.

"Если мы ничего не будем делать, ситуация ухудшится", - цитируют СМИ слова главы правительства Брюссельского столичного региона Руди Верворта.

СМИ напоминают, что в классификации столиц европейских стран по уровню распространения коронавирусной инфекции Брюссель стоит на втором месте после Мадрида. На третьем месте располагается Париж.

Данные бельгийского исследовательского института Sciensano свидетельствуют, что среднесуточный прирост случаев коронавируса в Брюсселе с 27 сентября по 3 октября составил 2466 - на 57% выше показателей за предыдущий недельный период.

Во вторник телерадиокомпания RTBF сообщала, что бельгийцам из-за коронавируса придется с пятницы сократить круг ближнего общения до трех человек.

С кругом ближнего общения можно будет общаться без маски и не соблюдать социальную дистанцию. Что касается других контактов, к себе домой можно будет пригласить не более четырёх человек. Это правило в равной степени относится и к встречам в ресторанах, кафе и отелях.

Такая мера продлится месяц, после чего власти снова проанализируют эпидемиологическую ситуацию.

В Бельгии с начала пандемии COVID-19 диагностировали свыше 134 тыс. заражений коронавирусом, более 10 тыс. инфицированных скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, БРЮССЕЛЬ, КОРОНАВИРУС, КОНТРМЕРЫ


Похожие новости


В Брюсселе из-за жары закрывали для посещения символ бельгийской столицы - Атомиум В Брюсселе запретили Uber - СМИ Поезд в Брюсселе выкатился на автотрассу - СМИ Акция в Брюсселе в поддержку независимости Каталонии собрала около 45 тыс. человек В Брюсселе во время проведения полицейской спецоперации возникла перестрелка, ранен полицейский На главной площади Брюсселя выложен ковер из 700 тыс. цветов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]