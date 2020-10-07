КАК ТОЛЬКО АРМЕНИЯ ДАСТ СОГЛАСИЕ НА ВЫВОД ВОЙСК С ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ОБЕ СТОРОНЫ БЫСТРО МОГУТ ПРИЙТИ К СОГЛАШЕНИЮ - АЛИЕВ

UOKiK наложил на Газпром штраф в $7,6 млрд и $61 млн на 5 компаний, финансирующих "Северный поток 2", обязал прекратить контракты
Азербайджан в сентябре выполнил сделку ОПЕК+ на 101,5% - Минэнерго
Boeing из-за COVID-19 ухудшил прогноз мирового спроса на гражданские самолеты
Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS
На дне океанов осело не менее 14 млн тонн микропластика - исследование
Apple проведет презентацию 13 октября, аналитики ждут iPhone с поддержкой 5G
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Путин заявил о готовности России работать с любым президентом, которого выберет народ США
Новый премьер Киргизии дал совет президенту уйти в отставку
Премьер Камбоджи опроверг информацию, что базой ВМС в Сиамском заливе может пользоваться только Китай
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
Ссылки на переводы в Фонд помощи Вооруженным Силам
AccessBank передает 200 тысяч манат на восстановление территориальной целостности Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы