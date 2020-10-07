Сохранение ядерной сделки с Ираном имеет стратегическое значение для безопасности ЕС - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что как координатор Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе он продолжит делать всё от него зависящее, чтобы гарантировать сохранение и полное выполнение этого соглашения с Ираном.
"Почему это так важно? Потому что это в интересах нашей собственной, европейцев, безопасности. И нужно, чтобы Иран мог продолжать соблюдать свои обязательства", - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.
По его словам, без этого соглашения Иран уже мог бы разработать свое ядерное оружие со всеми вытекающими последствиями для безопасности региона и всего мира.
Боррель выразил обеспокоенность тем, что Иран уже не столь полно выполняет предусмотренные ядерной сделкой обязательства из-за выхода США два года назад из этого соглашения. Он подчеркнул важность того, чтобы Иран и другие стороны продолжали придерживаться положений СВПД.
"Тем не менее, не будем забывать, что даже если количество ядерных материалов у Тегерана сегодня выше того, чем было два года назад, оно все рано значительно меньше десяти тонн обогащенного урана, которые были у Ирана до соглашения", - продолжил глава европейской дипломатии, добавив, что это благодаря СВПД.
При этом МАГАТЭ продолжает активные инспекции ядерных объектов Ирана.
"Если мы утратим соглашение, у нас уже не будет доступа к этой важной информации по ядерной программе", - сказал Боррель.
Он напомнил активность США последнего времени, связанную с их усилиями по восстановлению санкций ООН против Ирана. "И чтобы была ясность по данному вопросу: если восстановить санкции, можно похоронить СВПД. 13 членов Совета Безопасности ООН, включая всех европейских членов организации, отвергли такой подход и подчеркнули важность сохранения СВПД", - заявил высокий представитель ЕС.
Он указал на то, что США больше не входят в СВПД и с 2018 года не могут запускать механизм восстановления санкций против Ирана по соответствующей резолюции СБ ООН. "Все обязательства по снятию санкций, предусмотренные соглашением, действуют", - объяснил Боррель.
"Сотрудничество с Ираном по всем этим вопросам по-прежнему представляет собой решающий стратегический интерес для Европейского союза, и это причина, по которой мы должны придерживаться того подхода, который применяем сегодня", - добавил он.
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