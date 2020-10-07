JPMorgan обещает подталкивать клиентов к соблюдению Парижского соглашения по климату

Американский банк JPMorgan Chase & Co. взял на себя обязательство использовать свой финансовый вес для того, чтобы побудить клиентов соблюдать принципы Парижского соглашения по климату и работать в направлении достижения чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Банк намерен инвестировать в технологии, которые помогут снизить выбросы CO2, и добиваться от клиентов уменьшения их собственного углеродного следа, говорится в сообщении JPMorgan.

Банкиры и консультанты JPMorgan имеют значительное влияние в советах директоров компаний по всему миру, отмечает The Wall Street Journal. Банк планирует убедить клиентов в том, что борьба с изменением климата открывает возможности для увеличения притока капитала от инвесторов и снижает риск того, что компании окажутся устаревшими.

Другие банки давали различные обещания прекратить предоставление кредитов в поддержку бурения в Арктике и добычи угля. Британские банки NatWest Group PLC (бывший RBS Group PLC) и Barclays PLC обязались использовать свой бизнес для содействия осуществлению Парижского соглашения. Американский банк Citigroup Inc. ранее в этом году сообщил, что откажется от клиентов, которые не воспринимают изменение климата всерьез.

Президент США Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

"Цели, поставленные в Парижском соглашении, достойны похвалы и амбициозны, но мир все еще далек от их достижения, - заявил сопрезидент JPMorgan Даниэль Пинто. - Хотя миру предстоит пройти долгий путь, JPMorgan Chase хочет предпринять дополнительные действия".