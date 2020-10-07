BMW в III квартале увеличила продажи в мире на 8,6%

Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG в третьем квартале увеличил продажи в мире на 8,6% относительно того же периода прошлого года - до 675,68 тыс. автомобилей под марками BMW, MINI и Rolls-Royce.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в январе-сентябре было продано 1 млн 638,316 тыс. машин, что на 12,5% ниже показателя за аналогичный период годом ранее.

При этом реализация мотоциклов за три квартала сократилась на 5,4%, составив 129,6 тыс., несмотря на скачок продаж в июле-сентябре на 20,9% - до 52,89 тыс.

"Благодаря сильной модельной линии, мы смогли увеличить продажи в третьем квартале в годовом выражении, несмотря на сохраняющееся влияние пандемии коронавируса, - заявил член совета директоров BMW Питер Нота. - Особенно мы рады росту продаж электромобилей почти на 50%".

В январе-сентябре было продано 116,38 тыс. электромобилей BMW и MINI, что на 20% превышает показатель за тот же период годом ранее. В том числе в третьем квартале рост составил 46,6% - до 54,72 тыс.

BMW планирует выпустить на дороги мира к 2030 году свыше 7 млн автомобилей с электро- и гибридными двигателями.

Продажи BMW и MINI в Китае в минувшем квартале подскочили на 31,1% и превысили 230,61 тыс. автомобилей, в целом в Азии - на 24,9%, до 288,37 тыс.

В Европе компания реализовала на 7,1% больше машин - 275,62 тыс., в том числе в Германии - 85,58 тыс. (рост на 12,1%).

При этом в США продажи упали на 15,7%, составив 78,63 тыс. автомобилей, а в целом в Северной и Южной Америке они рухнули на 17% - до 99,05 тыс.

За девять месяцев текущего года продажи компании в Европе сократились на 19,7% (в том числе в Германии на 16%) и в Северной и Южной Америке - на 25,7% (в том числе в США на 24,6%), при этом в Азии они выросли на 3% (в том числе в КНР на 6,4%).

Котировки акций BMW снижаются в ходе торгов в среду на 0,4%. С начала года капитализация автопроизводителя упала почти на 12% и в настоящее время составляет около 41,3 млрд евро.