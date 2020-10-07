Армения увеличила оборонные расходы на $80 млн

Национальное собрание Армении в среду на фоне войны в Карабахе приняло поправки к закону в государственный бюджет, предусматривающий увеличение военных расходов на 40 млрд драмов (свыше 80 млн долларов).

За проголосовало 89 депутатов, против - не было.

Отмечается, что военные действия негативно скажутся на экономической активности.

В законе "О внесении изменений в закон о Госбюджете Республики Армения на 2020 год" отмечается, что он направлен на создание максимально благоприятных условий для мобилизации Вооруженных сил и экономики Армении с целью предотвращения прямой опасности вооруженного нападения на Армению, а также обеспечения в условиях военного положения естественной деятельности органов государственного управления и местного самоуправления, физических и юридических лиц, защиту безопасности и жизни населения.

Согласно поправкам, текущие расходы возрастут на 40 млрд драмов, что обусловлено создавшейся военной ситуацией.