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Регион 07.10.2020 17:18

Армения увеличила оборонные расходы на $80 млн

Национальное собрание Армении в среду на фоне войны в Карабахе приняло поправки к закону в государственный бюджет, предусматривающий увеличение военных расходов на 40 млрд драмов (свыше 80 млн долларов).

За проголосовало 89 депутатов, против - не было.

Отмечается, что военные действия негативно скажутся на экономической активности.

В законе "О внесении изменений в закон о Госбюджете Республики Армения на 2020 год" отмечается, что он направлен на создание максимально благоприятных условий для мобилизации Вооруженных сил и экономики Армении с целью предотвращения прямой опасности вооруженного нападения на Армению, а также обеспечения в условиях военного положения естественной деятельности органов государственного управления и местного самоуправления, физических и юридических лиц, защиту безопасности и жизни населения.

Согласно поправкам, текущие расходы возрастут на 40 млрд драмов, что обусловлено создавшейся военной ситуацией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]