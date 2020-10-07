Атака ВС Армении на энергетическую инфраструктуру Азербайджана была направлена на срыв экспортных поставок - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что ВС Армении ракетными атаками на энергетическую инфраструктуру страны преследовала цель сорвать экспортную деятельность.
" Это одна из целей Армении. Они не скрывали этого, и в то же время заявления, сделанные руководством Армении до этих событий, показывают, что они намерены подорвать нашу стратегическую энергетическую инфраструктуру - трубопроводы, а также Сангачальский нефтегазовый терминал, который является одним из крупнейших нефтегазовых терминалов в мире...Сегодня Азербайджан экспортирует сырую нефть, природный газ и электроэнергию. То есть мы экспортируем большую часть производимой электроэнергии. Это был шаг против нашего экономического потенциала и еще раз показал всему миру преступную природу Армении, армянского режима", - сказал Алиев в интервью телеканалу CNN-Turk.
По его словам, в частности электростанция в Мингечевире обеспечивает основное производство электроэнергии в Азербайджане. “Удар по электростанции в Мингячевире – это тоже часть плана Армении. Станция в Мингячевире - самая большая станция не только в Азербайджане, но и на всем Южном Кавказе. Хотя за последние годы мы построили много станций, на сегодня станция в Мингячевире –крупнейшая, обеспечивающая электричеством большую часть нашей страны. Если бы она вышла из строя, конечно, были бы проблемы с энергией», - добавил Алиев.
Н.Аббасова
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