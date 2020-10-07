Генпрокуратура Азербайджана выявила 6 компаний, получивших доход в $180,5 млн от незаконных операций в Карабахе

Генеральная прокуратура на основании решения суда обеспечила проведение налоговых проверок ряда компаний, действующих на оккупированных территориях Азербайджана, сообщает Генпрокуратура.
«В результате проверок на оккупированных территориях Азербайджана были выявлены компании, занимающиеся незаконной добычей полезных ископаемых, уловом осетровых, выработкой электроэнергии, а также незаконной продажей часы и банковской деятельностью. Было решено провести в них налоговые проверки. Всего по результатам налоговых проверок было выявлено 6 компаний, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью и получивших доход в размере 306,821 млн манатов ($180,5 млн по текущему курсу - ИФ)», - говорится в сообщении.
В результате было обеспечено проведение необходимых следственных мероприятий для задержания и экстрадиции в страну 12 подозреваемых.
Гепрокуратура также отмечает, что в 35 стран были направлены юридические инструкции в отношении 166 юридических лиц, занимающихся незаконной экономической деятельностью.
«Кроме того, есть основания подозревать, что группа людей находящаяся на оккупированных территориях Азербайджана с 2002 года, разграбляла предметы, представляющие историческую, научную и культурную ценность, и совершала другие противоправные действия путем проведения археологических раскопок в Азыхской пещере. В результате они были объявлены в международный и межгосударственный розыск», - отмечается в сообщении.
Генпрокуратура также расследует уголовные дела против лиц, незаконно посетивших Нагорный Карабах и его окрестности.
«Генпрокуратура Азербайджана будет принимать эффективные меры в соответствии с международным правом против физических и юридических лиц, занимающихся незаконной экономической и иной деятельностью на территориях, оккупированных армянскими вооруженными силами», - подчеркивается в сообщении.
А. Мамедов
Поставки газа на Украину в январе-сентябре выросли на 28%
Equinor отложит запуск ряда проектов из-за пандемии COVID-19 и ослабления кроны
Норвежский профсоюз наращивает масштабы забастовки на нефтегазовых месторождениях в Северном море
В Азербайджане за сутки выявлено 182 новых случая COVID-19
Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS
На дне океанов осело не менее 14 млн тонн микропластика - исследование
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сохранение ядерной сделки с Ираном имеет стратегическое значение для безопасности ЕС - Боррель
Суд в Армении оставил под арестом одного из лидеров оппозиции Царукяна
В Брюсселе из-за роста случаев коронавируса на месяц закрывают бары и кафе
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
Ссылки на переводы в Фонд помощи Вооруженным Силам
AccessBank передает 200 тысяч манат на восстановление территориальной целостности Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы