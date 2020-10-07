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Карабахский конфликт 07.10.2020 17:48

Генпрокуратура Азербайджана выявила 6 компаний, получивших доход в $180,5 млн от незаконных операций в Карабахе

Генеральная прокуратура на основании решения суда обеспечила проведение налоговых проверок ряда компаний, действующих на оккупированных территориях Азербайджана, сообщает Генпрокуратура.

«В результате проверок на оккупированных территориях Азербайджана были выявлены компании, занимающиеся незаконной добычей полезных ископаемых, уловом осетровых, выработкой электроэнергии, а также незаконной продажей часы и банковской деятельностью. Было решено провести в них налоговые проверки. Всего по результатам налоговых проверок было выявлено 6 компаний, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью и получивших доход в размере 306,821 млн манатов ($180,5 млн по текущему курсу - ИФ)», - говорится в сообщении.

В результате было обеспечено проведение необходимых следственных мероприятий для задержания и экстрадиции в страну 12 подозреваемых.

Гепрокуратура также отмечает, что в 35 стран были направлены юридические инструкции в отношении 166 юридических лиц, занимающихся незаконной экономической деятельностью.

«Кроме того, есть основания подозревать, что группа людей находящаяся на оккупированных территориях Азербайджана с 2002 года, разграбляла предметы, представляющие историческую, научную и культурную ценность, и совершала другие противоправные действия путем проведения археологических раскопок в Азыхской пещере. В результате они были объявлены в международный и межгосударственный розыск», - отмечается в сообщении.

Генпрокуратура также расследует уголовные дела против лиц, незаконно посетивших Нагорный Карабах и его окрестности.

«Генпрокуратура Азербайджана будет принимать эффективные меры в соответствии с международным правом против физических и юридических лиц, занимающихся незаконной экономической и иной деятельностью на территориях, оккупированных армянскими вооруженными силами», - подчеркивается в сообщении.

А. Мамедов

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, КАРАБАХ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]