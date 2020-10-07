Алиев назвал ответственной позицию России по ситуации в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает ответственной позицию России по ситуации, которая наблюдается в настоящее время в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«У нас с Россией длительные исторические отношения. У РФ есть связи и с Азербайджаном, и с Арменией. Это очень важный фактор. У нас (у Азербайджана – ИФ) нет проблем с Россией ни в двустороннем формате, ни в формате Минской группы ОБСЕ. Позиция Россия в данном вопросе достаточно ответственная», - сказал Алиев в интервью телеканалу CNN-Turk.

Коснувшись позиции Тегерана в вопросе нагорно-карабахского конфликта, Алиев отметил, что официальные лица Ирана «поддержали правое дело Азербайджана». «Несколько дней назад официальные лица Ирана сделали заявление о том, что Армения должна прекратить оккупацию азербайджанских земель, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, а беженцы и вынужденные переселенцы должны возвратиться на свои земли», - сказал Алиев.

Глава государства также Азербайджан доволен позицией США по конфликту. «США также являются сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и наряду с двумя другими сопредседателями участвует в этом вопросе. У меня не было личных контактов с президентом США Дональдом Трампом в этот период, но официальные лица США высказали свою позицию по данному вопросу. В то же время Трамп также высказал свое мнение. Считаю, что оно было достаточно логичным. Наши двусторонние отношения с США успешно развиваются, мы сотрудничаем в различных сферах. И конечно Вашингтон, как супердержава, высказывает свою позицию, и мы довольны позицией США», - добавил Алиев.

А.Мамедов