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Оборона 07.10.2020 18:09

Азербайджан приобрел у России много различного вооружения, рассчитывает в будущем активнее сотрудничать в этом направлении с Турцией - Алиев

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан активно закупает вооружение у различных стран, планирует в будущем улучшить уровень снабжения вооружением турецкого производства.

«Мы, в отличие от Армении, имеем возможности закупать любое оружие, как у России, так и у многих стран, в этом нет ограничений. Есть несколько стран, наложивших на Азербайджан эмбарго (на покупку вооружения – ИФ), но это для нас не создает проблем, потому что оружейный рынок в настоящее время расширил как свой спектр деятельности, так и географию. Я неоднократно отмечал, что оборонная промышленность Турции интенсивно развивается, надеюсь, в будущем мы улучшим уровень снабжения турецким вооружением», - сказал Алиев в интервью телеканалу «CNN Turk».

По его словам, в арсенале азербайджанской армии есть зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. «У нас есть установки ЗРК С-300, которые мы закупили у России. Мы много боевой техники приобрели у России, здесь нет никаких ограничений. В отличие от Армении, мы приобрели вооружение за деньги, они очень дорого стоят. В то время как Армения, в большинстве случаев, приобретала вооружение на бесплатной основе, в качестве подарка или в виде кредита, однако этот кредит только остается на бумаге и кредит не возвращается», - подчеркнул он.

Алиев добавил, что если бы Армении не дарили такое вооружение, то нагорно-карабахский конфликт давно бы нашел свое решение.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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