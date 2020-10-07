Военная вовлеченность Турции в Карабахе может привести к интернационализации конфликта - глава МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в среду, что располагает данными о вовлеченности Турции в вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.

"Новость заключается в том, что мы видим военную вовлеченность Турции. Это рискует подтолкнуть к интернационализации конфликта", - приводят французские СМИ слова министра, выступавшего перед комитетом по иностранным делам французского парламента.

Пояснений о том, в чем заключается участие Турции в конфликте, не приводится.