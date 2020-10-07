Глава МИД Франции: переговоры по Нагорному Карабаху пройдут 8 октября в Женеве, 12 октября - в Москве

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся в четверг в Женеве, а затем 12 октября - в Москве.
Завтра будет встреча в Женеве, и будет другая встреча в Москве в понедельник", - сказал Ле Дриан, выступая в Национальном собрании Франции.
Французский министр не уточнил, кто примет участие в этих встречах.
Он отметил важность того, чтобы стороны конфликта незамедлительно прекратили огонь без выдвижения каких-либо условий. По его словам, нужно найти решение, которое позволило бы "и одной, и другой стороне вернуться к нормальной жизни".
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