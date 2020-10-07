Суд в Армении оставил под арестом одного из лидеров оппозиции Царукяна

Апелляционный суд Армении отказался освобождать из-под ареста председателя крупнейшей в стране оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Ранее с подобным ходатайством обратились адвокаты Царукяна.
"Апелляционный суд отклонил наше ходатайство об освобождении Царукяна из-под ареста", - сказал адвокат главы оппозиционной партии Ерем Саркисян.
Он отметил, что обжалуют решение в Кассационном суде.
Ранее в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили о раскрытии многочисленных случаев взяточничества в рядах партии "Процветающая Армения" во время парламентских выборов 2017 года. Царукяну предъявлено обвинение в организации предвыборных взяток.
16 июня парламент Армении проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности Царукяна.
В начале июня руководитель второй по численности политической силы парламента Армении (25 из 132 депутатов парламента) Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.
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