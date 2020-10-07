Глава МИД Азербайджана встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве 8 октября

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 8 октября посетит Женеву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Цель визита - встретиться с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и довести позицию Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта до сведения другой стороны", - говорится в информации ведомства.

Ранее в среду министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся в четверг в Женеве, а затем 12 октября - в Москве.

Завтра будет встреча в Женеве, и будет другая встреча в Москве в понедельник", - сказал Ле Дриан, выступая в Национальном собрании Франции.

Французский министр не уточнил, кто примет участие в этих встречах.

Н.Аббасова