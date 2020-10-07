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Карабахский конфликт 07.10.2020 19:50

Глава МИД Азербайджана встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве 8 октября

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 8 октября посетит Женеву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Цель визита - встретиться с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и довести позицию Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта до сведения другой стороны", - говорится в информации ведомства.

Ранее в среду министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся в четверг в Женеве, а затем 12 октября - в Москве.

Завтра будет встреча в Женеве, и будет другая встреча в Москве в понедельник", - сказал Ле Дриан, выступая в Национальном собрании Франции.

Французский министр не уточнил, кто примет участие в этих встречах.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, МИД, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]