Азербайджан нацелен на полную деокупацию Карабаха – помощник президента 

qАзербайджан нацелен на полное освобождение оккупированных Арменией территорий, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев

«Конечная цель - освобождение территорий Азербайджана и обеспечение безопасности азербайджанских граждан. Это операция по принуждению к миру. Когда она началась, мы первым делом обратились к армянской общине Нагорного Карабаха, предложив желающим перейти на сторону Азербайджана и стать нашими гражданами. Мы готовы в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана обеспечивать все их основные права и свободы, пищу, жилье и экономическое процветание», - сказал Гаджиев в интервью агентству Spectator.

Он добавил, что Азербайджан – это страна с большим экономическим потенциалом, тогда как община Нагорного Карабаха проживет в бедности при установленном там режиме. «Мы готовы обеспечить все их права. Однако, мы также должны уважать права азербайджанской общины Нагорного Карабаха, права которой были нарушены оккупантами. Они были лишены своего имущества и жилья. Как только конфликт закончится, азербайджанской общине - всем вынужденным переселенцам и беженцам - должно быть разрешено вернуться в Карабах», - сказал он.

Гаджиев также подчеркнул, что тактика и стратегия контр- наступательной операции Азербайджана направлена, в первую очередь, на уничтожение основной военной инфраструктуры ВС Армении в Карабахе, «особенносредствбоевой поддержки».

«За короткий период были уничтожены большая часть их танкового парка и систем ПВО в этом районе, склады боеприпасов, базы материально-технического снабжения. После этого будет легче освободить территории Азербайджана, перейти их линию обороны и спасти жизни азербайджанских солдат», - отметил он.

Отвечая на вопрос, не будет ли остановлена операция до полного освобождения Карабаха, Гаджиев ответил, что Азербайджан намерен обеспечить выполнение Ереваном резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривают немедленный, безоговорочный и полный вывод ВС Армении.

«Мы должны убедиться, что Армения выполнит свои международные обязательства и выведет свои войска с территории Азербайджана. В этом отношении международное сообщество также должно помочь», - подчеркнул он.

Н.Аббасова