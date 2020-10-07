Азербайджан нацелен на полную деокупацию Карабаха – помощник президента 

qАзербайджан нацелен на полное освобождение оккупированных Арменией территорий, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев
«Конечная цель - освобождение территорий Азербайджана и обеспечение безопасности азербайджанских граждан. Это операция по принуждению к миру. Когда она началась, мы первым делом обратились к армянской общине Нагорного Карабаха, предложив желающим перейти на сторону Азербайджана и стать нашими гражданами. Мы готовы в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана обеспечивать все их основные права и свободы, пищу, жилье и экономическое процветание», - сказал Гаджиев в интервью агентству Spectator.
Он добавил, что Азербайджан – это страна с большим экономическим потенциалом, тогда как община Нагорного Карабаха проживет в бедности при установленном там режиме. «Мы готовы обеспечить все их права. Однако, мы также должны уважать права азербайджанской общины Нагорного Карабаха, права которой были нарушены оккупантами. Они были лишены своего имущества и жилья. Как только конфликт закончится, азербайджанской общине - всем вынужденным переселенцам и беженцам - должно быть разрешено вернуться в Карабах», - сказал он.
Гаджиев также подчеркнул, что тактика и стратегия контр- наступательной операции Азербайджана направлена, в первую очередь, на уничтожение основной военной инфраструктуры ВС Армении в Карабахе, «особенносредствбоевой поддержки».
«За короткий период были уничтожены большая часть их танкового парка и систем ПВО в этом районе, склады боеприпасов, базы материально-технического снабжения. После этого будет легче освободить территории Азербайджана, перейти их линию обороны и спасти жизни азербайджанских солдат», - отметил он.
Отвечая на вопрос, не будет ли остановлена операция до полного освобождения Карабаха, Гаджиев ответил, что Азербайджан намерен обеспечить выполнение Ереваном резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривают немедленный, безоговорочный и полный вывод ВС Армении.
«Мы должны убедиться, что Армения выполнит свои международные обязательства и выведет свои войска с территории Азербайджана. В этом отношении международное сообщество также должно помочь», - подчеркнул он.
Н.Аббасова
Запасы нефти в США выросли на 501 тыс. баррелей за неделю
JPMorgan обещает подталкивать клиентов к соблюдению Парижского соглашения по климату
В Азербайджане за сутки выявлено 182 новых случая COVID-19
Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS
На дне океанов осело не менее 14 млн тонн микропластика - исследование
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
BMW в III квартале увеличила продажи в мире на 8,6%
В Иране вновь зарегистрировали высокую смертность среди заболевших COVID-19 за сутки
Сохранение ядерной сделки с Ираном имеет стратегическое значение для безопасности ЕС - Боррель
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
Ссылки на переводы в Фонд помощи Вооруженным Силам
AccessBank передает 200 тысяч манат на восстановление территориальной целостности Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы