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Дальнее зарубежье 07.10.2020 23:15

У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, он хорошо себя чувствует - отчет врача

В крови президента США Дональда Трампа, у которого на прошлой неделе выявили коронавирус COVID-19, обнаружили антитела, у него так и не появились характерные для болезни симптомы, и он чувствует себя хорошо, говорится в отчете лечащего врача Шона Конли.

"У него нет температуры более четырех суток, нет симптомов более суток", - говорится в отчете, распространенном пресс-секретарем Трампа Кейли Макэнани.

Кроме того, в заявлении отмечается, что теперь результаты анализов свидетельствуют о наличии в крови Трампа антител к коронавирусу.

Накануне Конли также оценил состояние здоровья президента как хорошее.

У Трампа выявили коронавирус на прошлой неделе, его госпитализировали и на третий день выписали. Все это время он заявлял о хорошем самочувствии. Однако в СМИ все же появлялись сообщения о том, что на самом деле определенные проблемы у Трампа все же наблюдались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, ТРАМП, КОРОНАВИРУС, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]