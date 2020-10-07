У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, он хорошо себя чувствует - отчет врача

В крови президента США Дональда Трампа, у которого на прошлой неделе выявили коронавирус COVID-19, обнаружили антитела, у него так и не появились характерные для болезни симптомы, и он чувствует себя хорошо, говорится в отчете лечащего врача Шона Конли.
"У него нет температуры более четырех суток, нет симптомов более суток", - говорится в отчете, распространенном пресс-секретарем Трампа Кейли Макэнани.
Кроме того, в заявлении отмечается, что теперь результаты анализов свидетельствуют о наличии в крови Трампа антител к коронавирусу.
Накануне Конли также оценил состояние здоровья президента как хорошее.
У Трампа выявили коронавирус на прошлой неделе, его госпитализировали и на третий день выписали. Все это время он заявлял о хорошем самочувствии. Однако в СМИ все же появлялись сообщения о том, что на самом деле определенные проблемы у Трампа все же наблюдались.
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