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Дальнее зарубежье 07.10.2020 23:50

В США обвиняемый в убийстве афроамериканца Флойда бывший офицер полиции вышел под залог

Обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда экс-офицер полиции Дерек Шовен вышел под залог в $1 млн, сообщает в среду телеканал NBC.

Теперь Шовен должен явиться в суд в марте следующего года. Его обвиняют в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени.

Джордж Флойд погиб во время ареста полицией возле магазина в Миннеаполисе, штат Миннесота. На видеозаписи задержания было видно, как Шовен прижимает коленом шею Флойда. Слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.

Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.

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Тэги: США, ФЛОЙД, ОФИЦЕР, ЗАЛОГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]