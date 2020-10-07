Международные валютные резервы Грузии за 9 месяцев выросли на 7,4%

Международные валютные резервы Грузии за январь-сентябрь 2020 года увеличились на $258,6 млн, или на 7,4% - до $3 млрд 764,4 млн, сообщил Нацбанк республики.
За третий квартал валютные резервы страны увеличились на 4,1%, при этом в сентябре они снизились на 4,2%.
За год (с конца сентября 2019 года по конец сентября 2020 года) валютные резервы выросли на 4,5%.
По данным Нацбанка, резервы в иностранной валюте на 1 октября составили $3 млрд 569,2 млн, что на 4,8% больше, чем на начало года, специальные права заимствования (SDR) - $198,3 млн (рост на 0,2%).
В соответствии с обновленными в сентябре "Основными экономическими и финансовыми индикаторами Грузии", международные валютные резервы страны на конец 2020 года планируются в объеме $3 млрд 325,3 млн, или 21,9% прогнозируемого ВВП ($15 млрд 176,7 млн). Ранее они планировались в объеме $3 млрд 574,1 млн, или 21,3% ожидаемого ВВП ($16 млрд 767,7 млн).
Как сообщалось, в 2019 году международные валютные резервы Грузии увеличились на 6,6% - до $3 млрд 505,8 млн (19,8% ВВП).
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