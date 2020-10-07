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Макроэкономика 07.10.2020 23:32

Международные валютные резервы Грузии за 9 месяцев выросли на 7,4%

Международные валютные резервы Грузии за январь-сентябрь 2020 года увеличились на $258,6 млн, или на 7,4% - до $3 млрд 764,4 млн, сообщил Нацбанк республики.

За третий квартал валютные резервы страны увеличились на 4,1%, при этом в сентябре они снизились на 4,2%.

За год (с конца сентября 2019 года по конец сентября 2020 года) валютные резервы выросли на 4,5%.

По данным Нацбанка, резервы в иностранной валюте на 1 октября составили $3 млрд 569,2 млн, что на 4,8% больше, чем на начало года, специальные права заимствования (SDR) - $198,3 млн (рост на 0,2%).

В соответствии с обновленными в сентябре "Основными экономическими и финансовыми индикаторами Грузии", международные валютные резервы страны на конец 2020 года планируются в объеме $3 млрд 325,3 млн, или 21,9% прогнозируемого ВВП ($15 млрд 176,7 млн). Ранее они планировались в объеме $3 млрд 574,1 млн, или 21,3% ожидаемого ВВП ($16 млрд 767,7 млн).

Как сообщалось, в 2019 году международные валютные резервы Грузии увеличились на 6,6% - до $3 млрд 505,8 млн (19,8% ВВП).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]