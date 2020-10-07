ПВО Азербайджана уничтожили армянский БПЛА на границе с Арменией

ПВО Азербайджана уничтожили армянский беспилотник при попытке пролететь над Агстафинским районом страны на азербайджано-армянской границе.

«7 октября в 22:00 армянский беспилотник попытался пролететь над Агстафинским районом Азербайджана на границе с Арменией. ПВО Азербайджана немедленно уничтожили БПЛА противника», - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Р.Ахмедов