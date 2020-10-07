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Оборона 07.10.2020 22:47

ПВО Азербайджана уничтожили армянский БПЛА на границе с Арменией

ПВО Азербайджана уничтожили армянский беспилотник при попытке пролететь над Агстафинским районом страны на азербайджано-армянской границе.

«7 октября в 22:00 армянский беспилотник попытался пролететь над Агстафинским районом Азербайджана на границе с Арменией. ПВО Азербайджана немедленно уничтожили БПЛА противника», - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, БЕСПИЛОТНИК, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]