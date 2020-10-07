Шойгу обсудил c Гасановым ситуацию в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с главами военных ведомств Азербайджана и Армении, сообщили в Минобороны РФ.

"Вечером 7 октября министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым", - заявили в Минобороны РФ.

"В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе", - сказали в российском военном ведомстве.