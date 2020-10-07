Азербайджан меняет статус-кво по Карабаху, это станет важным шагом для скорейшего урегулирования конфликта - Алиев

Азербайджан в настоящее время самостоятельно меняет статус-кво по нагорно-карабахскому конфликту, это важный шаг для решения конфликта в самое короткое время, заявил президент страны Ильхам Алиев, передает «Интерфакс-Азербайджан».
«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – США, Россия и Франция, президенты этих стран неоднократно заявляли, что статус-кво по конфликту не приемлем. Однако, Армения это игнорировала. Сейчас Азербайджан сам меняет статус-кво, я думаю, что это станет важным шагом дл урегулировании конфликта в самое короткое время», - сказал Алиев в интервью телеканалу Euronews.
Алиев подчеркнул, что в настоящее время боевые действия ведутся на территории Азербайджана, оккупированной Арменией.
Президент подчеркнул, что Армении грозит разгромное поражение и поэтому «они умоляют о перемирии». «Но перемирие они нарушили сами, не выполняют резолюции Совбеза ООН, требующие немедленного вывода армянских военных со всех оккупированных территорий. Они хотят сохранить статус-кво без изменений», - отметил глава государства.
Алиев выразил сожаление, что в результате боевых действий гибнут мирные жители. «Но не мы являемся инициатором этой атаки, начавшейся 27 сентября. Они (ВС Армении – ИФ) атаковали наши города и села и мы вынуждены были ответить. Но целями нашего ответа являлись их танки, военные позиции и вооружение. Наши дроны и другая техника уничтожают только военные цели на оккупированных территориях. К сожалению, Армения использует гражданских лиц с целью увеличить численность населения на местах, так как у них очень плачевная демографическая ситуация. Есть видео, где рядом с военными и оружием находятся и гражданские лица…», - добавил президент Азербайджана.
А.Азизов
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