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Карабахский конфликт 07.10.2020 23:08

Турция наш сильный союзник, но она никак не вовлечена в боевые действия в Карабахе - президент Азербайджана

Турция сильный союзник Азербайджана, но она никоим образом не вовлечена в нагорно-карабахский конфликт, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Это абсолютно недостоверная информация (об участии Турции в конфликте - ИФ). Турция наш сильный союзник, партнер и братская страна. Конечно, их заявления четко выражают позицию и мы им за это признательны. Однако, Турция никоим образом не вовлечена в конфликт», - сказал Алиев в интервью телеканалу Euronews.

По его словам информация о вовлеченности Турции в конфликт является фейком армянских СМИ с целью принизить возможности армии Азербайджана.

При этом Алиев подчеркнул, что Азербайджан покупает оружие у Турции. «Но Турция не главный наш поставщик оружия. Об этом, наверное, всем известно. Мы покупаем у Турции современное оборудование, в том числе покупка нами ударных беспилотников не должна быть проблемой для кого-то, так как Армения вооружение получает бесплатно. Еще раз подчеркивают, Турция ни коим образом не вовлечена в конфликт», - добавил президент Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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