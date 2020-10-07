Турция наш сильный союзник, но она никак не вовлечена в боевые действия в Карабахе - президент Азербайджана

Турция сильный союзник Азербайджана, но она никоим образом не вовлечена в нагорно-карабахский конфликт, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, передает «Интерфакс-Азербайджан».
«Это абсолютно недостоверная информация (об участии Турции в конфликте - ИФ). Турция наш сильный союзник, партнер и братская страна. Конечно, их заявления четко выражают позицию и мы им за это признательны. Однако, Турция никоим образом не вовлечена в конфликт», - сказал Алиев в интервью телеканалу Euronews.
По его словам информация о вовлеченности Турции в конфликт является фейком армянских СМИ с целью принизить возможности армии Азербайджана.
При этом Алиев подчеркнул, что Азербайджан покупает оружие у Турции. «Но Турция не главный наш поставщик оружия. Об этом, наверное, всем известно. Мы покупаем у Турции современное оборудование, в том числе покупка нами ударных беспилотников не должна быть проблемой для кого-то, так как Армения вооружение получает бесплатно. Еще раз подчеркивают, Турция ни коим образом не вовлечена в конфликт», - добавил президент Азербайджана.
А.Азизов
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