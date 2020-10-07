Армения в переговорах по Карабаху должна отказаться от максималистской позиции – Алиев

Министр иностранных дел Азербайджана уже в Женеве, где 8 октября проведут встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, это показатель готовности к переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Завтра наш глава МИД встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ в Женеве. По моей информации, глава МИД Армении должен был прибыть в Женеву в начале этого месяца, но этого не произошло. Его (главы МИД Армении – ИФ) там нет, наш министр иностранных дел там. Это показатель того, кто хочет вести переговоры, а кто хочет обвинить во всем Азербайджан», - сказал Алиев в интервью телеканалу Euronews.

По его словам, Азербайджан проявлял конструктивизм в переговорах. «Переговоры ведутся с 1992 года, были определены принципы урегулирования. Мы жили почти 30 лет с надеждой. Нас просили подождать, уверяли, что со стороны Армении будет более конструктивная позиция. Однако, новое правительство Армении, пришедшее к власти в результате госпереворота в 2018 году, полностью уничтожили переговорный процесс. Я неоднократно встречался с ним (премьером Армении – ИФ), но эти встречи были абсолютно бессмысленными. Он заявлял, что они не вернут нам территории, собираются присоединить Нагорный Карабах к Армении», - отметил он.

Алиев добавил, что для него все эти условия для продолжения переговоров были неприемлемыми. «Они были неприемлемыми и для посредников. Армения должна изменить свою позицию, отказаться от максималисткой позиции, должна прекратить заявлять, что Карабах это Армения. Это уничтожает переговорный процесс», - подчеркнул президент Азербайджана.

А.Азизов