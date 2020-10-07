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Карабахский конфликт 07.10.2020 23:56

У США и России есть общность интересов по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе - советник Трампа

Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе - пример того, что у США и России есть вопросы, по которым возможно сотрудничество, заявил в среду советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен.

"Мы с Россией - по одну сторону баррикад: мы - сопредседатели Минской группы ОБСЕ, пытаемся найти мирное решение для Кавказа", - сказал он, выступая в университете Невады.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, КАРАБАХ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]