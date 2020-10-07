У США и России есть общность интересов по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе - советник Трампа

Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе - пример того, что у США и России есть вопросы, по которым возможно сотрудничество, заявил в среду советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен.

"Мы с Россией - по одну сторону баррикад: мы - сопредседатели Минской группы ОБСЕ, пытаемся найти мирное решение для Кавказа", - сказал он, выступая в университете Невады.