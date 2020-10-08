Азербайджанские военные в ходе боев в Карабахе 7 октября уничтожили до 10 армянских танков

Подразделения азербайджанской армии 7 октября в ходе боев в различных направлениях фронта уничтожили до 10 танков ВС Армении, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Азербайджанская армия наносит мощные удары по противнику в различных направлениях фронта. В результате противник несет большие потери в живой силе», - подчеркивает ведомство.

По данным Минобороны, в ходе боев 7 октября также были уничтожены до 10 танков противника, одна самопередвигающаяся артиллерийская установка «Акация», 6 пушек-гаубиц Д-20, до 30 единиц автомобильной техники.

Р.Ахмедов