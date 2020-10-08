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Карабахский конфликт 08.10.2020 00:06

Азербайджанские военные в ходе боев в Карабахе 7 октября уничтожили до 10 армянских танков

Подразделения азербайджанской армии 7 октября в ходе боев в различных направлениях фронта уничтожили до 10 танков ВС Армении, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Азербайджанская армия наносит мощные удары по противнику в различных направлениях фронта. В результате противник несет большие потери в живой силе», - подчеркивает ведомство.

По данным Минобороны, в ходе боев 7 октября также были уничтожены до 10 танков противника, одна самопередвигающаяся артиллерийская установка «Акация», 6 пушек-гаубиц Д-20, до 30 единиц автомобильной техники.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]