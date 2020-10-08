Во Франции зафиксирован рекордный за сутки прирост случаев коронавируса - почти 19 тыс

Во Франции за минувшие сутки зарегистрировали около 18,7 тыс. новых случаев коронавируса, сообщили во французском минздраве.

Данный показатель стал самым высоким за время пандемии.

В больницах Франции за последние 24 часа скончалось 80 человек, общее число случаев летальных исходов среди пациентов с COVID-19 во Франции с начала вспышки достигло 32,4 тыс.

Ранее на этой неделе префект полиции Парижа Дидье Лальман объявил о возврате в связи с обострением пандемии COVID-19 строгих ограничительных мер, которые уже применялись во французской столице ранее в этом году.

Закрываются танцевальные и игровые клубы. Все виды ярмарок, конгрессы разного рода, цирки и профессиональные салоны запрещены. Прекращается ряд видов спортивной деятельности, закрываются спортивные и фитнес-клубы, спортивные залы и бассейны, исключая школьные уроки физкультуры.