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Дальнее зарубежье 08.10.2020 01:01

Во Франции зафиксирован рекордный за сутки прирост случаев коронавируса - почти 19 тыс

Во Франции за минувшие сутки зарегистрировали около 18,7 тыс. новых случаев коронавируса, сообщили во французском минздраве.

Данный показатель стал самым высоким за время пандемии.

В больницах Франции за последние 24 часа скончалось 80 человек, общее число случаев летальных исходов среди пациентов с COVID-19 во Франции с начала вспышки достигло 32,4 тыс.

Ранее на этой неделе префект полиции Парижа Дидье Лальман объявил о возврате в связи с обострением пандемии COVID-19 строгих ограничительных мер, которые уже применялись во французской столице ранее в этом году.

Закрываются танцевальные и игровые клубы. Все виды ярмарок, конгрессы разного рода, цирки и профессиональные салоны запрещены. Прекращается ряд видов спортивной деятельности, закрываются спортивные и фитнес-клубы, спортивные залы и бассейны, исключая школьные уроки физкультуры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ПОКАЗАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]