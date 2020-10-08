ВС Армении вновь обстреливают населенные пункты районов Азербайджана, есть жертвы - Минобороны

ВС Армении в четверг утром возобновили обстрел населенных пунктов районов Азербайджана, сообщает Минобороны.

"Армянские вооруженные силы с утра обстреливают села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. Есть убитые и раненые", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, подразделения азербайджанской армии принимают адекватные ответные меры.

Х.Насирзаде