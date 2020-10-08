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Дальнее зарубежье 08.10.2020 08:52

Трамп: Китай заплатит большую цену за COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что COVID-19 - ошибка Китая и Пекин заплатит большую цену за его распространение.

"Это не ваша ошибка, что это случилось, это ошибка Китая. И Китай заплатит большую цену за то, что они сделали с нашей страной и с миром", - заявил Трамп в видеообращении, которое опубликовано в его твиттере.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

В августе американские СМИ сообщали: спецслужбы США полагают, что после вспышки заболевания местные власти неделями держали в неведении Пекин относительно истинного характера происходящего.

Представители властей США заявляли, что местные руководители в Китае, опасаясь наказаний, часто скрывают информацию от китайского правительства.

Президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки коронавируса.

Власти Китая считают такие претензии лишенными оснований.

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Тэги: США, ТРАМП, КОРОНАВИРУС, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]