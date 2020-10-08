Всемирный экономический форум пройдет 18-21 мая 2021 года в швейцарском Люцерне

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое должно было пройти в Давосе в январе 2021 года, будет проведено 18-21 мая 2021 года в швейцарском Люцерне.
"Заседание состоится при условии выполнения всех условий, которые позволят обеспечить охрану здоровья и безопасность его участников и местного населения", - говорится в сообщении ВЭФ.
Заседание, темой которого станет "Великая перезагрузка", сфокусируется на поиске решений для ключевых глобальных проблем, в том числе на выработке общего пути восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отмечается в пресс-релизе.
ВЭФ объявил о переносе мероприятия, ежегодно проходящего в Давосе, еще в августе, но конкретные даты, а также другие подробности, тогда не сообщил.
Предшествовать майскому мероприятию будет онлайн-форум "Давосские диалоги", который пройдет в течение недели c 25 января 2021 года, в ходе которого мировые лидеры поделятся своими взглядами на ситуацию в мире.
ВЭФ рассчитывает, что в 2022 году сможет провести свое ежегодное заседание в Давосе.
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