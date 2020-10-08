Мощный взрыв произошел в сирийском городе Деръа, сообщается о пострадавших

В результате мощного взрыва в сирийском городе Деръа на юго-западе страны, по предварительной информации, пострадали два человека, сообщили государственное телевидение Сирии.

Взрыв прогремел в четверг рано утром в юго-западной части города. Пока подробности не сообщаются.