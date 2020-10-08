В результате обстрела ВС Армении Геранбойского района 1 человек погиб - Генпрокуратура

В результате интенсивного обстрела в четверг утром ВС Армении населенных пунктов городов и районов Азербайджана есть убитый, сообщает Генпрокуратура.

“Армянские вооруженные силы 8 октября 2020 в районе 07:00 открыли огонь по населенным пунктам и демилитаризованным зонам, по гражданским объектам, а также по мирному населению районов Азербайджана. В результате обстрела села Шахмамедлы Геранбойского района погибла Турйен Гулиева, 1957 г. р., а также пострадал дом, в котором она жила”, - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в результате ракетных ударов по городу Гянджа 8 октября вооруженными силами противника были повреждены несколько гражданских объектов, 1 автомобиль и несколько жилых домов.

“Прокуратура проводит необходимые следственные мероприятия по выяснению дальнейших деталей происшествия”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде