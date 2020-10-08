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Карабахский конфликт 08.10.2020 08:55

В результате обстрела ВС Армении Геранбойского района 1 человек погиб - Генпрокуратура

В результате интенсивного обстрела в четверг утром ВС Армении населенных пунктов городов и районов Азербайджана есть убитый, сообщает Генпрокуратура.

“Армянские вооруженные силы 8 октября 2020 в районе 07:00 открыли огонь по населенным пунктам и демилитаризованным зонам, по гражданским объектам, а также по мирному населению районов Азербайджана. В результате обстрела села Шахмамедлы Геранбойского района погибла Турйен Гулиева, 1957 г. р., а также пострадал дом, в котором она жила”, - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в результате ракетных ударов по городу Гянджа 8 октября вооруженными силами противника были повреждены несколько гражданских объектов, 1 автомобиль и несколько жилых домов.

“Прокуратура проводит необходимые следственные мероприятия по выяснению дальнейших деталей происшествия”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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