Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36 млн - университет Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 36 млн 26 тыс. 644 случая заражения коронавирусом, сообщил в ночь на четверг американский университет Джонса Хопкинса.
По его данным, во всем мире число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло по состоянию на 03:30 четверга до 1 млн 53 тыс. 357.
Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 7 млн 544 тыс. 612 инфицированных, 211 тыс. 694 случая летального исхода и 3 млн излечившихся.
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