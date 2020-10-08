Кандидаты в вице-президенты США продемонстрировали полярность взглядов на коронавирус, экономку, внешнюю политику

В ходе состоявшихся дебатов кандидатов в вице-президенты США республиканца Майкла Пенса и демократки Камалы Харрис стороны кардинально разошлись во взглядах на основные проблемы Соединенных Штатов.
Харрис обвинила президента Дональда Трампа в том, что проводимая им политика привела к тому, что число жертв коронавируса в США превысило 210 тыс. человек, повторив, что президент, зная об опасности распространения инфекции, не принимал достаточных мер и скрывал угрозу от населения. По ее словам, "реакция Трампа на пандемию "является самым большим провалом президентских действий в истории Америки".
Пенс парировал эти обвинения, заявив, что Трамп принял все возможные меры по борьбе с вирусом, закрыл сообщение с Китаем, откуда инфекция распространялась по миру, постоянно обнародовал данные экспертов по этой теме.
По словам Пенса, если бы не приятые Трампом меры, то США могла бы потерять в результате пандемии до 2,2 млн человек.
Он заявил, что вакцина от вируса будет готова к концу года, призвав демократов "не играть с жизнями людей", и не превращать вопрос ее разработки в "политическую проблему" и не подрывать доверие к ней.
Пенс и Харрис полностью разошлись во взглядах на экономическую политику, в частности, в вопросе налогов. Так, Харрис обвинила Трампа в том, что его решение о снижении налогов на прибыль крупных компаний корпораций с 45% до 21% - защита богатых за счет обнищания среднего класса. Она отметила, что Байден намерен, наоборот, повысить налоги для корпораций с нынешних 21% до 28%, облегчив налоговое бремя для простых американцев.
Кандидат от демократов напомнила, что Трамп, как ранее сообщали СМИ, недоплачивал налоги, и теперь его долг по ним составляет $400 млн. Пенс с этим утверждением не согласился, заявив, что президент платит в виде налогов "десятки миллионов долларов".
Разногласия кандидатов вызвала также политика нынешней администрации и планы демократов в области глобального изменения климата.
Ни Пенс, ни Харрис на дали прямого ответа на вопрос ведущей о том, кем для США в настоящее время является Китай - конкурентом, противником или врагом.
Пенс в очередной раз заявил, что, хотя Трамп и стремится к улучшению отношений с Пекином, Китай несет ответственность за распространение коронавируса.
Харрис, отвечая на тот же вопрос, сказала, что "перспектива и подход администрации Трампа к Китаю привели к потере американских жизней, американских рабочих мест и ведущего положения Америки в мире".
Она также обвинила Трампа в том, что развязанная им торговая война с Китаем и повышение тарифов на китайское товары стоила Соединенным Штатам 300 тыс. рабочих мест в обрабатывающей промышленности, банкротства фермеров, а также роста цен на товары для населения.
Пенс со своей стороны заявил, что Байден готов экономически сдаться Китаю.
Харрис высказала мнение, что в случае прихода к власти Джо Байдена его администрация реформирует полицию, включая введение запрета на насилие о отношении цветного населения.
Пенс опроверг представление о том, что система правосудия США была системно расистской, назвав это "оскорблением" правоохранительных органов.
Харрис заявила, что Трамп предал друзей и партнеров США в мире и НАТО, зачастую больше верит мировым лидерам, чем данным своего разведсообщества. В качестве подтверждения она привела пример о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году и попытке вмешиваться в нынешние, о чем докладывала американская разведка. Однако, по ее словам, Трамп "больше верит на слово президенту России Владимиру Путину, вопреки заявлениям американской разведки".
Кроме того, Харрис подняла тему о приписываемых России выплатах движению "Талибан" (признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России) за покушения на американских солдат в Афганистане.
"С тех пор Трамп поговорил с Путиным шесть раз и ни разу не поднял эту тему", - сказала она.
Байден, отметила она, повел бы себя в данной ситуации иначе. "Он призвал бы к ответу за любые угрозы в адрес американских военнослужащих ", - заключила Харрис.
"Трамп предал наших друзей", - сказала она, обвинив президента, в том, что в результате его внешней политики ухудшились отношения США с союзниками и партнерами в мире, включая НАТО.
Кандидат на пост вице-президента США от демократов также напомнила, что выход США из соглашения по иранскому атому не способствовал укреплению безопасности Америки и явился еще одним камнем преткновения в отношениях с западными союзниками.
Американские СМИ, комментируя дебаты, единодушно отмечают, что они были намного более сдержанными и упорядоченными, чем дебаты кандидатов в президенты Трамп и Байдена 30 сентября. Тем не менее, Пенс неоднократно превышал отпущенные на ответы две минуты, и продолжал говорить, несмотря на попытки ведущей прервать его. Он также несколько раз перебивал выступление Харрис, однако она ставила его на место: "Господин вице-президент, я говорю!". В то же время, она практически все заявления Пенса сопровождала саркастической улыбкой.
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