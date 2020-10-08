На Украине за сутки выявлено 5 тыс. 397 заболевших COVID-19, 93 человека скончались

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки - 5тыс. 397, выздоровели 2 тыс. 263 пациента, умерли за сутки 93 ранее заболевших, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

7 октября на Украине было зафиксировано 4 тыс. 753 новых случая заболевания COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро четверга 244 тыс. 734 человека, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4 тыс. 690человек, выздоровели -108 тыс. 233.

Сейчас на Украине COVID-19 болеет 131 тыс. 811 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (576), Киеве (422), Одесской (367), Днепропетровской (306), Донецкой (294), Черкасской (236) областях.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 5 тыс. 790.