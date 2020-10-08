Глава Минздрава Киргизии предупредил об опасности коронавируса на фоне протестов

Акции протеста и митинги в Бишкеке окажут негативное влияние на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в Киргизии, заявил министр здравоохранения страны Сабиржан Абдикаримов.

"Посмотрите, что происходит, люди ходят без масок, рядом, пьют из одной бутылки, конечно, все это скажется", - сказал Абдикаримов на пресс-конференции в четверг.

По его словам, в последние два дня отмечается уже рост случаев COVID-19, особенно это относится к столице, что "связано с тотальным несоблюдением правил в предвыборный период".

"Была такая ситуация: людей возили из села в город, из города в село, и тесные контакты повлияли на санитарно-эпидемиологическую ситуацию", - сказал он.

По официальным данным, в Бишкеке за последние два дня было выявлено 77 новых случаев, это наибольшее количество с 1 августа, общий прирост по Киргизии за последние дни составил 154%.

По данным республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, опубликованным в четверг, медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 245 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число подтвержденных заражений COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией в стране достигло 48 тыс. 342.

Накануне сообщалось о 298 новых больных за сутки. За день до этого о 164 новых заражениях за сутки.

Число выздоровевших достигло 43 тыс. 957 человек (+159 за сутки).

По данным штаба, за минувшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода от коронавирусной инфекции. Всего в Киргизии с начала пандемии от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались 1073 человек.

На брифинге министр призвал граждан республики соблюдать меры безопасности, носить маски и без необходимости не выходить на улицу, чтобы не заразиться COVID-19.

Абдикаримов также призвал участников акции протеста "не мешать работе медиков и не вмешиваться в деятельность медицинских учреждений".

По его словам, во время протестов "пять медиков скорой помощи пострадали, шесть карет скорой помощи разбиты".

В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов.

Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов, по результатам которых в парламент проходили четыре из 16 партий, участвовавших в избирательной кампании; среди них три провластные - "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" и оппозиционная - "Бутун Кыргызстан".

В республике уже создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска парламента прежнего созыва.

По данным Минздрава Киргизии, в результате беспорядков пострадало более 1 тыс. человек, один человек от полученных травм скончался.