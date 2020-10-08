В Грузии за сутки 472 человека заразились COVID-19, четверо скончались

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 472 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 10 тыс. 225, сообщает в четверг грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 508 случаях заражения COVID-19.
По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 66. За минувшие сутки скончались еще четыре человека.
В режиме карантина находятся 5 тыс. 574 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 пациентов, в специализированных гостиницах лечатся 1 тыс. 338 человек. Выздоровели 5 тыс. 553 человека.
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