В Грузии за сутки 472 человека заразились COVID-19, четверо скончались

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 472 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 10 тыс. 225, сообщает в четверг грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 508 случаях заражения COVID-19.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 66. За минувшие сутки скончались еще четыре человека.

В режиме карантина находятся 5 тыс. 574 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 пациентов, в специализированных гостиницах лечатся 1 тыс. 338 человек. Выздоровели 5 тыс. 553 человека.