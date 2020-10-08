В Армении за сутки 718 заражений COVID-19, скончались девать человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 718 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 54 тыс. 473, сообщает в четверг единый информационный центр республики.
Накануне сообщалось о 672 новых больных за сутки.
По данным центра, скончались еще девять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 306. "Из них 1004 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 302 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 45 тыс. 312 человек (+202 за сутки).
За сутки в Армении проведено 3 тыс. 656 тестирований на коронавирус. Минздрав страны в связи с ростом числа заражений призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические меры.
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