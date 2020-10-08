В Германии зафиксировано рекордное число заболевших COVID-19 в сутки с апреля

Более 4 тыс. человек с коронавирусом выявлены в Германии за последние сутки, что является рекордным числом заболевших с апреля, сообщают западные СМИ.

Институт Роберта Коха сообщил в четверг о 4058 новых инфицированных, 16 пациентов скончались.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой правительство страны призвало жителей воздержаться от поездок за границу, а также в некоторые регионы Германии, в которых существует повышенный риск заражения.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Германии за время пандемии выявлено более 311 тыс. случаев заражения коронавируса, более 9,6 тыс. пациентов скончались.