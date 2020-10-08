Пограничники Киргизии получили приказ не выпускать из страны высокопоставленных чиновников

Исполняющий обязанности главы Госкомитета нацбезопасности Киргизии Омурбек Суваналиев поручил Государственной пограничной службе (ГПС) не выпускать из страны высокопоставленных чиновников, сообщает в четверг "Радио Азаттык" (киргизская служба "Радио Свободы").
"Суваналиев приказал сотрудникам Пограничной службы не выпускать высокопоставленных чиновников из страны", - говорится в сообщении.
Вместе с тем ожидается, что Совет безопасности Киргизии проведет заседание в новом составе о вопросах "стабилизация общественно-политической ситуации в Киргизии".
Планируется, что во встрече примут участие Суваналиев, и.о. генерального прокурора Киргизии Алмамбет Шыкмаматов, и.о. коменданта Бишкека Курсан Асанов, заместитель министра внутренних дел - начальник ГУВД Бишкека Алмаз Орозалиев.
По сообщениям киргизских СМИ, ранее в четверг Суваналиев на экстренном гражданском форуме заявил о запрете политическим партиям проводить свои совещания в зданиях правоохранительных органов.
По словам и.о. главы ГКНБ, спецслужба Киргизии работает в штатном режиме, взяла под контроль все денежные переводы в стране.
Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах Киргизии со своей стороны сообщил агентству, что Суваналиев отдал приказ заморозить банковские счета, принадлежащие так называемому "вору в законе" Камчы Кольбаеву и его приближенным, которых подозревают в организации беспорядков в столице и финансировании отдельных политиков.
В Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов.
Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов, по результатам которых в парламент проходили четыре из 16 партий, участвовавших в избирательной кампании; среди них три провластные - "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" и оппозиционная - "Бутун Кыргызстан".
В республике уже создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска парламента прежнего созыва.
По данным Минздрава Киргизии, в результате беспорядков пострадало более 1 тыс. человек, один человек от полученных травм скончался.
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