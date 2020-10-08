В Киргизии собирают парламент, чтобы объявить импичмент президенту

Депутаты парламента Киргизии соберутся в четверг на заседание, чтобы начать процедуру импичмента президента страны Сооронбая Жээнбекова, сообщил в четверг "Интерфаксу" депутат Анвар Артыков.
"В настоящий момент группа из аппарата парламента и депутаты работают над тем, чтобы собрать кворум и провести заседание парламента, где должен обсуждаться вопрос об объявлении импичмента президенту", - сказал Артыков.
По его словам, для того, чтобы начать данную процедуру необходимо собрать 40 депутатов.
"Процедура такая, 40 депутатов должны направить обращение в парламент, после чего создается депутатская комиссия, которая направляет свое обращение генеральному прокурору для подтверждения обвинения, оттуда все возвращается в парламент", - отметил депутат.
Артыков полагает, что вся процедура импичмента может занять неделю, если будет необходимый кворум.
Вместе с тем источник в парламенте Киргизии сообщил "Интерфаксу", что на заседания пока собираются преимущественно представители оппозиционных парламентских фракций, а также депутаты от проправительственной фракции Социал-демократической партии, кто относится к сторонникам экс-президента Аламзбека Атамбаева.
"Собрать депутатов от проправительственных фракций, кто баллотировался в парламент от новых партий "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", считающимися провластными, в числе кандидатов которых был брат президента, люди из его окружения, будет сложно. Без них необходимое число голосов обеспечить затруднительно", - уточнил источник.
Вечером в среду собравшиеся на заседание в среду депутаты парламента Киргизии уже паталсиь начать процедуру импичмента, но не смогли согласовать ее, так как для этого не хватило голосов, а также подписи спикера Мыктыбека Абдылдаева.
В Конституции Киргизии указано, что президент может быть отрешен от должности только на основании выдвинутого Жогорку Кенешем обвинения в совершении преступления, подтвержденного заключением Генерального прокурора о наличии в действиях президента признаков преступления.
Решение о выдвижении обвинения должно быть принято большинством от общего числа депутатов по инициативе не менее одной трети от общего числа и при наличии заключения специальной комиссии, образованной в парламенте.
Импичмент может быть объявлен только большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов, то есть 90 парламентариями.
Вопрос об объявлении импичмента Жээнбекову подняли в среду члены Народного координационного совета, которые также выступают за люстрацию чиновников и роспуск парламента.
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